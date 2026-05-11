お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちさんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。「EXITが一線越えてきました」と“告発”しました。【青山フォール勝ちのポスト全文】「みんなどうしたん」青山さんは「EXITが一線越えてきました。冗談って言えば何でもありだと思ってるなら、こっちも冗談で打ち抜かせてもらいます。今度会った時、よろしく頼むわ」とポスト。お笑いコンビ・EXITと何かあったのでしょうか。コメントや引