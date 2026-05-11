「GH−FANHDA」シリーズグリーンハウスは、サンリオキャラクターズとコラボしたハンディファン「GH−FANHDA」シリーズを発売する。「GH−FANHDA」シリーズは、手に持って使う個人用の扇風機。3段階で風速を調節でき、さらに、ファンの中心部の冷却プレートを組み合わせることで、より一層清涼感を感じることができる。また、ライトアップ機能でカラフルに点灯させることもでき、カラビナ付きで持ち運びも簡単だとか。アウトドアで