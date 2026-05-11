俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第5話が10日に放送された。母娘のストーリーが描かれ、反響が寄せられている。【動画】『エラー』未央（志田未来）と母・美郷（榊原郁恵）最後の会話→後悔して涙する未央同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナ