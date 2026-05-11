サンスター文具は、ラメ入りのウォーターシールと銀箔押しのぷっくりシールがセットになった、“うるうる×キラキラ”が楽しめるミックスシール「うるしずく」（全8種）を、5月上旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定となる。「うるしずく」ラメ入り＆グラデーションが美しいウォーターシールは、テーマに沿ったモチーフで大きめサイズが特長。銀箔押しが施された半透明のぷっくりシールがミッ