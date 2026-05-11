俳優の山戸穂乃葉（18）が11日、都内で行われたミュージカル「魔女の宅急便」製作発表記者会見に登壇した。【全身ショット】再現度高い！キキに扮した山戸穂乃葉＆北川拓実今年夏、日本人制作、日本人キャストにより台湾で1ヶ月に及ぶ公演が決定。2024年から3年連続で主人公・キキを演じる山戸は、「キキは13歳ですが、（自分は）18歳になってしまったので、新鮮な気持ちと純粋な気持ちを忘れずに、みなさんにすてきな時間をお