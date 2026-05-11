サイボウズは5月11日、「kintone（キントーン）」を部門や用途ごとに複数のドメインで利用している大規模組織向けに、複数ドメインを一元的に管理できる新機能「複数ドメイン管理サービス」の提供を開始することを発表した。この機能はkintoneのワイドコースを契約中のユーザーを対象としており、組織内に複数あるkintoneドメインのユーザー管理やセキュリティ設定を「管理ドメイン」から一元管理可能。これにより、横断的な管理体