タレントのマツコ・デラックス（53）が11日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生放送し、性格を自己分析した。この日は、株式トレーダーでタレントの若林史江が、視聴者からの厚意で贈られた衣装で出演。ところが、ここでさっそく、ひと悶着が起きた。4日の放送でも、若林が同じ視聴者からの衣装で出たにも関わらず、スタッフが送り主の名前を調べていなかったことに、マツコが冒頭から憤りを口に。「頭がおかし