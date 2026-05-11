宮城県の東北電力女川原発2号機＝2024年10月東北電力は11日、定期検査に入っていた女川原発（宮城県石巻市、女川町）2号機の原子炉を起動した。14日に発電を再開し、6月9日に営業運転を始める予定。東北電によると、1月からの今回の検査で、昨年10月に一時的とみられる不具合が起きた原子炉圧力容器底部の「制御棒駆動機構」を予備品に交換した。2号機では、テロ対策の「特定重大事故等対処施設（特重）」などの工事が、設置