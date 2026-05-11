エリカエクスプレス（牝4＝杉山晴、父エピファネイア）が17日のヴィクトリアマイル（東京芝1600メートル）で待望のG1初制覇を狙う。武豊とは4走連続のコンビとなる。同馬は今年初戦の中山牝馬Sが4着。約4カ月の休み明けを叩いて上昇ムードだ。植山厩務員は「2、3番手で折り合えたのは良かったです。前走10キロの体重増は成長分。ボリュームが出てきました」と回顧。昨秋は京成杯AH11着からの叩き2走目で秋華賞2着に巻き返