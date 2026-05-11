敏腕代理人のスコット・ボラス氏（７３）が１０日（日本時間１１日）、ＥＳＰＮのポッドキャスト番組「ベースボール・トゥナイト」に出演。左ひじクリーニング手術を行った２年連続サイ・ヤング賞左腕タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）の早期復帰を約束した。番組でボラス氏は代理人を務めるスクバルの手術について詳細に説明。ニール・エルアトラッシュ医師が行った関節鏡手術では通常なら回復まで２〜３か月を要する