パナソニックホールディングスには、プロダクト解析センターと呼ぶ組織がある。長年に渡って蓄積してきた解析評価技術により、パナソニックグループの各事業会社の競争力強化を下支えする役割を担っている組織だ。3回に渡って、プロダクト解析センターの取り組みを追ってみる。取材に応じてくれたパナソニックホールディングス プロダクト解析センターのみなさんそもそも解析評価技術とはなにか。パナソニックホールディングス プ