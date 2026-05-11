【モデルプレス＝2026/05/11】櫻坂46の武元唯衣が5月10日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】櫻坂46卒業控えるメンバー「全身のバランス神」美脚スラリのミニスカ姿◆武元唯衣、美脚輝くミニスカ姿披露3月11日リリースの14thシングル「The growing up train」の活動をもって、グループを卒業することを発表している武元は「先週は最後のリアルミーグリでした」と報告し、会場で撮影した写真を複数枚投稿