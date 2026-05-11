韓国最大級の芸能事務所HYBEのパン・シヒョク議長をめぐる逮捕状の再申請について、警察の捜査部門トップが慎重な姿勢を示した。パク・ソンジュ国家捜査本部長は、検察の補完捜査要求を自ら検討したうえで判断すると明らかにした。【写真】パン議長と女性インフルエンサー、同時に話題にパク本部長は5月11日の定例懇談会で、「検察の補完捜査要求事項について、私が報告を受けて判断する」とし、「検察とはうまく協議していると理