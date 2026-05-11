【モデルプレス＝2026/05/11】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が5月10日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の岸田タツヤと東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、話題となっている。【写真】新婚の29歳美人アナ「センス抜群の夫婦」俳優夫と“リンク”のディズニーショット◆高木由梨奈アナ、夫の誕生日のディズニーショット披露高木は「たっちゃんお誕生日ディズニー 地味に耳をリンクさせています。笑 34歳おめ