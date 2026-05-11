【コンセプトマスターライン アリス・ギア・アイギス 兼志谷 シタラ ボーナス版】 発売時期 ：2027年10月～2028年1月 価格：119,790円 プライム1スタジオは、スタチュー「コンセプトマスターライン アリス・ギア・アイギス 兼志谷 シタラ ボーナス版」を5月11日より予約受付を開始した。発売は2027年10月～2028年1月を予定し、価格は119,7