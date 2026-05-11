【SF-G01 SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス】 2026年5月13日 予約開始 2027年2月下旬 発売予定 価格：22,000円 タカラトミーは、フィギュア「SF-G01 SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス」を2027年2月下旬に発売する。予約受付は通販サイト「タカラトミーモール」にて5月13日開始。価格は22,000円。