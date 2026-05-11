俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音の美スタイルに注目が集まっている。天翔は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「お仕事帰りに綺麗だった海と夕焼け…」とつづり、ピンクのニットにショートパンツをあわせ、長い足をたたんでしゃがんだショットを披露した。この投稿にファンからは「かわいい」「めっちゃ似合ってます」「爽やかで可愛いいい」「ドキドキしました」「美しい」などの声が寄せられている。