広島の田村俊介外野手が１２日の巨人戦（岐阜）から１軍昇格する見込みとなった。今季初の１軍合流に「ずっとチャンスをもらっている中で、期待に応えられていない。ラストチャンスぐらいの気持ちで頑張りたい」と闘志を燃やした。２軍では２８試合に出場し打率３割５厘、１本塁打、１０打点をマーク。直近６戦連続安打と上り調子だった。東出、迎２軍打撃コーチらと試行錯誤の末、タイミングを早く取ることを意識。「いい打席