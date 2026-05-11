新日本プロレスの天山広吉が１１日、都内で記者会見し８月１５日の両国国技館大会で現役引退することをを発表した。１９７１年３月２３日、京都市で生まれた天山は、新日本プロレスが立ち上げた「新日本プロレス学校」に入門。９１年１月１１日、今冶市公会堂での松田納戦でデビューした。９３年の第４回「ヤングライオン杯」で優勝し欧州へ武者修業。９５年１月に凱旋帰国し、蝶野正洋、ヒロ斎藤と狼群団を結成した。９７