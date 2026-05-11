モデルのｐｅｃｏが、母の日に息子から贈られた感激のメッセージを披露した。ｐｅｃｏは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ息子が学校で作ってきてくれたカードがかわいすぎて、そして書いてくれていた言葉’’Ｔｈａｎｋｙｏｕｆｏｒｍａｋｉｎｇｍｅｓａｆｅ！’’に感動して涙が出たわたしをママにしてくれてありがとう」と記し、２０１８年７月に生まれた