アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イランは10日、アメリカの提案に回答しましたが、トランプ大統領は「完全に受け入れられない」と反発しています。イラン国営メディアによりますと、イランは10日、アメリカ側への回答を仲介国のパキスタンに送ったということです。イランのタスニム通信によりますと、イラン側は、すべての戦線での戦闘終結やイランへの再攻撃を行わない保証、アメリカによる制裁解除、さらにホル