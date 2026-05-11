記者会見する福岡市の高島宗一郎市長＝11日午前、福岡市役所福岡市の高島宗一郎市長は11日の記者会見で、自民党と日本維新の会が法案骨子をまとめた「副首都」構想に関し、県と北九州市と共に副首都化を目指す考えを明らかにした。県の服部誠太郎知事、北九州市の武内和久市長と「3人で一緒に取りに行きましょうという話をした」と述べた。申請は「県が主体になる」とも語った。北九州市に対しては「ライバルではなく仲間だと