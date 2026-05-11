ハンタウイルスの集団感染の疑いのあるクルーズ船を降りた日本人がきょう、イギリスに到着しました。今後、最大45日間の健康観察を受ける予定です。10日、スペイン領カナリア諸島に到着したクルーズ船「MVホンディウス号」。全身、防護服に覆われた乗客が一人ずつ下船し、小型船に乗り換えました。記者「青い防護服を着たまま、ソーシャルディスタンスを保ちながら乗客の方々がバスに乗り込み、空港に向かいます」その後、乗客らは