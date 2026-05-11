音楽プロデューサーの小室哲哉（６７）が１１日、都内で、音楽監督を務めた映画「天と地と」の舞台あいさつに出席した。角川映画５０周年を記念した「角川映画祭」（９月１７日まで）の一環として、角川春樹氏がメガホンをとった１９９０年の同作をリバイバル上映。戦国時代を舞台に上杉謙信と武田信玄の対決を描く時代劇で、カナダ・カルガリーでの大規模ロケで話題を生んだ名作だ。当時２０代だった小室はカナダでのロケを