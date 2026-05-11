音楽プロデューサーの小室哲哉さんが5月11日、映画『天と地と』舞台挨拶＆『角川映画音楽祭』ラインナップ発表会に登壇しました。【写真を見る】【 小室哲哉 】『ぼくらの七日間戦争』にオファーされた意外な理由?角川さんのお子さんがTM NETWORK好きで…?90年代楽曲制作の苦労も角川映画50周年プロジェクトの一環で行われた本イベント。35年ぶりにリバイバル上映された『天と地と』(1990年公開)で主題歌の制作と歌唱を担当する