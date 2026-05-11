宮根誠司（63）が11日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。磐越道上り線で起きたマイクロバス事故をめぐり、6日に学校側が行った会見内容ついて複数の疑問点を指摘した。新潟市にある北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが6日、福島県郡山市の磐越道上り線で路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込み、同部の部員1人