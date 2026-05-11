子どもが小学校に入学すると、幼稚園や保育園とは異なる“想定外”の出来事に戸惑うことは少なくありません。そんなリアルな小学校生活の裏側を描いた作品『小学生の母3年目でようやく掴んだ誰も教えてくれなかった母の小学校生活について』（作：ユキミさん）がSNSで話題となっています。【漫画】『小学生の母3年目でようやく掴んだ誰も教えてくれなかった母の小学校生活について』（全編を読む）ある日、作者は小学生の息子から