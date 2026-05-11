「7人乗りシエンタ」の“車中泊キット”発表！YURT（ユルト／静岡県焼津市）は2026年5月8日、トヨタ「シエンタ」専用の車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」に、「7人乗り用モデル」を追加することを発表しました。かねてよりユーザーから要望の多かった7人乗り用モデルの開発において最大の鍵となったのは、3列目シートを備える複雑な車体構造への対応でした。既存の5人乗りモデルで好評だった「簡単にモードを切り替えられる操作