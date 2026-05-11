山形県内では連日、クマの出没が相次いでいます。けさも河北町の住宅地で目撃されました。 【写真を見る】相次ぐクマの出没…けさは河北町の住宅地で1頭目撃クマ出没警報継続中（山形） 河北町によりますと、きょう午前６時ごろ、河北町谷地の高嶋公民館の近くでクマが目撃されました。クマは１頭で、目撃された場所は住宅街でした。クマはその後町内を移動し、山に入っていったということです。 近隣の学校では保護者同伴で