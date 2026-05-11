造船作業に従事し、アスベストが原因の病気で死亡した男性の遺族が、国や建材メーカーを相手取り、慰謝料など３８５０万円の損害賠償を求める訴えを函館地裁に起こしました。訴えを起こしたのは、函館市内の造船会社で働き、アスベストが原因の中皮腫で５年前に死亡した男性の遺族です。訴状などによりますと、男性は船の内装工事に４０年以上従事し、アスベストを含む建材を切断するなどの作業でアスベストを吸い込み