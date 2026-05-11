5月10日付けの男子世界ランキングが発表された。≪写真≫レイタンを初Vに導いたピンの未発表パター米国男子ツアーのシグネチャー大会「トゥルーイスト選手権」でツアー初優勝を果たしたクリストファー・レイタン（ノルウェー）が、48位から自己ベストとなる25位にジャンプアップした。今大会を71位で終えた松山英樹は、1ランクダウンの17位。日本勢2番手からは久常涼（59位）、中島啓太（133位）、金谷拓実（139位）、比嘉一貴（15