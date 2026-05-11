＜全米プロ事前情報◇10日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞海外メジャー第2戦「全米プロゴルフ選手権」が、14日に開幕する。舞台となるペンシルベニア州フィラデルフィア郊外のアロニミンクGCでは、1962年大会でゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）が制した。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！同コースでは2018年には「BMW選手権」が開催され、キーガン・ブラッドリー（米国）が勝利