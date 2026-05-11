前半は好調だったのに、後半は足が重くなってスコアが大崩れ。その原因は股関節周りの硬さにあるかもしれない。【写真】足の付け根をしっかり伸ばせる「三日月」のけぞり上がり3ホールでスコアが崩れる人やフィニッシュでよろける人は、ヨガの代表的ポーズ「三日月のポーズ」で股関節周りをストレッチしましょう。骨盤と太モモを繋ぐ腸腰筋は、体幹を安定させたり、太モモを引き上げる際に必要な筋肉。デスクワークやクルマの運転