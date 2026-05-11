バンド・SKYEの公式サイトが、11日に更新。メンバーの鈴木茂が脱退することを報告した。【写真】3年前…ブレッド&バターとライブをしていたSKYE4人サイトでは「鈴木茂より、SKYEを正式に脱退し自分の活動に専念したいと申し出がありました。その意思は尊重されるべきものです。SKYEはこれから3人で活動を続けていきます。茂、今までありがとう。そして3人体制の新生SKYEを、今後ともよろしくお願いします」と伝えられてい