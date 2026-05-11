4月に熊本県内で倒産した企業は12社で、過去5年で最多だったことが明らかになりました。 【写真を見る】【倒産情報】中東情勢悪化の影響も熊本・4月は過去5年で件数最多12社の負債総額8億5800万円民間信用会社が調査 中東情勢の悪化が、熊本にも影響し始めています。 12社 総額8億5800万円 「東京経済」など民間の信用調査会社3社の発表によりますと、4月に倒産した県内の企業は12社で、負債総額は8億5800万円でした。