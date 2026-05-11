熊本市は、2025年の観光客数と観光消費額が過去最高だったと発表しました。 【写真を見る】【過去最高】熊本市の観光客654万人超、消費額は1280億円で急成長台湾・中国など海外勢が3割増でけん引 熊本市によりますと、去年、熊本市を訪れた観光客は654万7000人で、宿泊者は延べ418万人と、2024年を超えて過去最高になったということです。 「観光消費額」前年比111.0%の急成長 また、土産や飲食などの「観光消費額」も、前年