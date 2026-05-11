大阪府摂津市で道路が陥没。マンホールの破損が原因とみられます。 車道がごっそり1車線分、えぐれたような陥没。5月10日午後3時半頃、摂津市香露園の市道で、通行人から「道路の段差で車の下部を損傷した」などと警察に通報がありました。 市によりますと、現場に職員が駆けつけた際には、道路が10cmほど凹んだだけの状態でしたが、修繕作業をしていたところ、縦・横・深さそれぞれ3mほどにまで穴がひろがり陥没し