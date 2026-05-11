◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）春場所を心不全で全休したため、22年春場所以来4年ぶりに十両へ番付を落とした翠富士（29＝伊勢ケ浜部屋）が2日目で復帰後初白星をあげた。立ち会いではたき込んだ嘉陽（26＝中村部屋）の懐にそのまま入り込み、左にまわる相手をそのまま土俵際まで追いかけ、そのまま寄り倒した。初日は東白龍（30＝玉ノ井部屋）にはたき込みで敗れたが、取組後に「場所に出られたので良