タレントの薬丸裕英（60）が、11日までに自身のブログを更新。「昨日の母の日 母と孫くんも一緒にご飯を食べに行きました」と明かし、食事会の写真をアップした。【写真】「一緒にご飯を食べに行きました」母親＆孫と家族団らん楽しんだ薬丸裕英母の日に選んだのは、焼肉店。テーブルにはタンやキムチ、サラダなどが並び、楽しげな家族団らんの1コマを伝えている。なお、10日に更新したブログでは「昨晩は孫と車両基地ビュー