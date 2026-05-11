アメリカのベッセント財務長官が11日午後、日本に到着しました。ベッセント財務長官：幅広い項目を話し合う。高市総理に会うのを楽しみにしている。ベッセント財務長官は11日から13日まで日本に滞在し、12日には高市総理大臣をはじめ、片山財務大臣や日銀の植田総裁らと会談する予定です。ベッセント氏は会談に先立ちSNSで、レアアースをはじめとした「経済安全保障は国家安全保障そのもので、トランプ大統領が掲げるアメリカ・フ