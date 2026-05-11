大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、春場所を心不全により全休して十両に転落した翠富士（２９＝伊勢ヶ浜）が、十両嘉陽（２６＝中村）を寄り倒して初白星を挙げた。取組後は「とりあえず勝てて良かった。不安？緊張してますね。声援がうれしい」とうなずいた。心不全の影響で一時、血圧が２２０まで上がり、体重も１０キロ落ちたが５、６キロ戻した。医者からは今場所の休場を勧められたが「給料が出なくなっ