BOYNEXTDOORが6月8日に1st Studio Album『HOME』を発売することを発表した。これは、5月8日（金）22時、1st Studio Album公式ウェブサイト（http://bnd-home.com/）を通じて発表されたもの。公式ウェブサイトは4カ国語に対応しており、グローバルファンダムのアクセス性を高めている。デビュー前に公開されたホームページを思わせるデザインがノスタルジーを刺激する。サイト内には、BOYNEXTDOORの象徴であるドアやポストなどがデ