3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月4日（月）の放送では、今週から藤澤が1人で授業（放送）を担当する新体制がスタート。リスナーからのメッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架＜リスナーからのメッセージ＞5月から藤澤先生が1人で頑張ると聞いて、1人でやるなん