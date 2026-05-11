知人とみられる男性を木刀で殴り死亡させたとして、58歳の男が逮捕・送検されました。 【写真を見る】｢木刀で背中などを何度も叩いたことに間違いない｣ 50代くらいの男性死亡 自称･自動車販売業の58歳男を逮捕送検 2人は知人関係か 愛知･刈谷市 逮捕・送検されたのは、刈谷市の自称・自動車販売業 村上圭介容疑者（58）です。警察によりますと、村上容疑者はおととい午後9時半過ぎ、刈谷市一里山町の自宅で50代くらいの男性の背