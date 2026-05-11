英ＦＴＳＥ100 10277.61（+44.54+0.43%） 独ＤＡＸ24299.39（-39.24-0.16%） 仏ＣＡＣ40 8112.57（-89.51-1.09%） スイスＳＭＩ 13129.91（+29.28+0.22%） ※英ＦＴＳＥ100仏ＣＡＣ40スイスSMIは15分遅れ 独ダックスはまちまち。４０銘柄中１６銘柄がプラス圏、２４銘柄がマイナス圏。ＩＴハイテクの買いが目立っており、ソフトウェアのＳＡＰ、半導体のインフィニオンテクノロジーズが強い、