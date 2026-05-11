ＮＹ原油時間外取引高値からは少し調整 東京時間16:54現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝98.84（+3.42+3.58%） 中東情勢警戒もあって東京市場で１００ドル台を付けたNY原油先物はロンドン市場に入って少し下げている。