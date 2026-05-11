ＮＹ金時間外取引ドル高警戒もあって上値重い 東京時間16:55現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4680.80（-49.90-1.05%） ロンドン朝に一時４６５５．１０ドルまで下げ、少し戻すも上値が重い。