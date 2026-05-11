ユーロドルは１．１７７０ドル前後＝ロンドン為替 東京朝に中東情勢警戒などで下げた後、午前中に安値から少し回復。東京昼前から午後にかけて再び売りも、東京朝の水準に届かず、この時間帯は少し買いが優勢。早朝の高値圏には届いていないが、朝の安値を付けた後の戻り高値となっている。 EURUSD 1.1771