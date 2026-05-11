とにかく簡単！作りおきできるヘルシーな副菜 GWはおいしいものをたくさん食べて、気づいたら食べすぎていた……なんて経験はありませんか？外食やお酒が続いた後は、野菜をしっかり摂る食事を意識してみるのがおすすめです。そんなときに手軽に作れるのが「酢キャベツ」。キャベツは今が旬で手に入りやすく、価格も安定している使い勝手のいい野菜です。酢と合わせることでさっぱりとした味わいになり、こってりした主菜の箸休め