女優・小芝風花の美スタイルが際立つドレス姿に、反響が寄せられている。小芝は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「『第34回橋田賞』受賞式に登壇させて頂きました」と報告すると感謝をつづり、ドレス姿をアップ。黒のオフショルドレスにゴールドのネックレスをあわせ、美肩をみせたショットを公開した。この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗」「ドレス姿美しすぎます」「気品溢れていて、とてもお似合いで美しい